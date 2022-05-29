Власники російських євробондів не отримали виплати в євро та доларах на $100 мільйонів

Власники російських євробондів станом на вечір п'ятниці, 27 травня, не отримали виплати в євро та доларах на суму близько $100 млн. У результаті настав 30-денний грейс-період – фіксований термін, за який слід виправити ситуацію. Йдеться про облігації з терміном погашення у 2026 та 2036 роках на $100 млн.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Forbes.

Пізніше того ж дня, як пише Bloomberg, центральний депозитарій Росії – Національний розрахунковий депозитарій (НРД) – повідомив, що кошти були списані на користь вкладників. Минулого тижня російський уряд заявляв, що платежі НРД означають виконання Росією своїх зобов'язань, зазначає агентство.

Мінфін Росії 20 травня заявив, що повністю виплатив відсотки у валюті за двома позиками у доларах та євро. Кошти у розмірі $71,25 млн та 26,5 млн євро було перераховано агенту – НРД.

"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій", – заявляло відомство.

Ранішк повідомлялося, що група власників російських євробондів попросила оголосити дефолт за облігаціями "Росія-2022" через те, що, за їхніми словами, держава не доплатила їм належні відсотки на $1,9 млн. (Credit Derivatives Determinations Committees).

24 травня Мінфін США повідомив, що не продовжуватиме генеральної ліцензії 9C, яка дозволяла Росії обслуговувати свій борг. Без ліцензії американські інвестори не мають права отримувати гроші від Росії, а американські фінансові організації – проводити платежі. Це наближає Росію до дефолту, хоча залишаються можливості його уникнути, пише Bloomberg. Росія не допускала дефолту за зовнішнім боргом з часів революції 1917 року.