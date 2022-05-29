Президент Сербії домовився з Росією про постачання газу на три роки, – ЗМІ

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним про нову угоду на постачання російського газу протягом трьох років.

Такі слова Вучича наводять європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"Я зараз не можу озвучити ціну на газ, усі деталі будуть узгоджені з "Газпромом", – сказав Вучич.

Вучич додав, що обговорив із Путіним і розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

Раніше в Міністерстві енергетики країни заявляли, що Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.