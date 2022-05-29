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Президент Сербії домовився з Росією про постачання газу на три роки, – ЗМІ

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сербия

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним про нову угоду на постачання російського газу протягом трьох років.

Такі слова Вучича наводять європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"Я зараз не можу озвучити ціну на газ, усі деталі будуть узгоджені з "Газпромом", – сказав Вучич.

Вучич додав, що обговорив із Путіним і розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

Раніше в Міністерстві енергетики країни заявляли, що Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.

Автор: Галина Ялівець
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Тільки на одній Луганщині через агресію рф зупинились 3 408 підприємств,а ці людиноподібні серби радіють знижці на газ від рашиста-фюрера путіна.Сербія-це НЕ Європа!
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29.05.2022 23:41 Відповісти
 
 