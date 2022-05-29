Євросоюз може прибрати з пакету санкцій ембарго на нафту, що поставляється нафтопроводом "Дружба", – ЗМІ

Єврокомісія направила країнам-членам ЄС пропозицію, яка передбачає при відмові від російської нафти, що поставляється морським шляхом, відстрочити введення обмежень на постачання палива нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця пропозиція дала б більше часу Угорщині, яка виступає проти угоди, щоб знайти технічне рішення, яке б задовольняло її енергетичні потреби. У ньому також будуть враховані занепокоєння інших країн, які не мають виходу до моря, включно зі Словаччиною та Чеською Республікою", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, держави-члени ЄС поступово відмовляться від імпорту нафти морем через шість місяців, а від нафтопродуктів – через вісім місяців, повідомили агентству джерела на умовах анонімності, йдеться у повідомленні.

ЄК також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, що постачається трубопроводом, до інших держав Євросоюзу або третіх країн.

Посли країн ЄС мають зустрітися 29 травня, вони могли б обговорити переглянутий шостий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого зайшло в глухий кут через заперечення деяких країн з питань постачання енергоносіїв з Росії, пише Bloomberg.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.