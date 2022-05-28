США на рік скасували мита на українську сталь

Президент США Джо Байден підписав указ, яким затвердив скасування мита на сталь з України на один рік.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

"Сталеливарна промисловість України була значно підірвана невиправданою, неспровокованою, невпинною і жорстокою війною Російської Федерації проти України. Очікується, що значні збої у виробництві сталі в Україні призведуть до скорочення загального обсягу її виробництва, а також імпорту у Сполучені Штати з України", – сказано в заяві Байдена.

Він зазначив, що сталеливарна промисловість була "історично важливою для України", підкресливши, що США "зацікавлені у збереженні цієї галузі" для відновлення країни.

За словами президента США, міністр торгівлі Джина Раймондо "стежитиме за ситуацією у вітчизняній сталеливарній промисловості та розвитком подій у сталеливарній промисловості України" й інформуватиме його про необхідність припинити або продовжити скасування мит.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів.