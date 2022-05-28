Росія завдала спортивній інфраструктурі України збитків на $110 мільйонів, – Мінмолодьспорту

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог завдав спортивній інфраструктурі збитків на суму приблизно $110 млн.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону.

Унаслідок бойових дій і ворожих обстрілів повністю зруйновано або пошкоджено понад 70 об’єктів спортивної інфраструктури. Мінмолодьспорту постійно фіксує нові факти руйнувань і збитки, завдані російськими окупантами.

"Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і загалом спорту після закінчення війни. Вже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови маємо створити для спортсменів. Планів багато, бо необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможною на Олімпійських іграх не тільки у 2024 році, а й у 2028 та всіх подальших", – зазначив Гутцайт.

У Мінмолодьспорту зазначили, що під час зустрічі Гутцайта з президентом НОК України Сергієм Бубкою та президентом МОК Томасом Бахом у Лозанні було досягнуто домовленості про надання Україні коштів на відновлення спортивної інфраструктури і підтримку спортивних клубів.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко повідомляв, що повна вартість прямих та непрямих збитків, завданих на сьогодні агресором Україні, сягає близько $1 трлн, а це пʼять річних ВВП України.