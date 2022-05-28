Накладено арешт на 23 мільйони коштів підконтрольного Росії підприємства

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва накладено арешт на майже 23 млн грн. Ці кошти перебувають на рахунку банківської установи та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ "Нефтяная компания "Роснєфть" та підконтрольному країні-агресору.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

В ході розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ.

З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.