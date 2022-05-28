Уряд передав "Укрзалізниці" 10 тисяч тонн дизпалива

Кабінет міністрів передав АТ "Укрзалізниця" 10 тис. тонн дизельного пального для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.

Про це йдеться у постанові уряду №624 від 25 травня.

Згідно з документом, компанія отримає на поворотній основі військове майно – дизельне пальне в обсязі 10 тис. тонн, набуте державою відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Зазначається, що "Укрзалізниця" має повернути Міноборони рівнозначне дизпаливо у строк, що не перевищує 90 днів з дня його передачі компанії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці" провести закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами для збільшення державного резерву.