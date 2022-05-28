Уже понад 600 підприємств переїхали із зон бойових дій, – Мінекономіки

Уже 601 підприємство, яке взяли участь в програмі релокації, завершило переїзд з областей, де тривають бойові дії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України.

Зазначається, що ще 87 підприємств перебувають на різних стадіях транспортування.

У Мінекономіки додали, що переміщення обладнання здійснюється потужностями "Укрзалізниці", "Укрпошти", або власними ресурсами (з компенсацією). Незабаром переїдуть ще 151 підприємство, які на даний час вже знаходяться на маршрутах або оформлюють необхідні документи.

Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях.

"Місцева влада допомагає знаходити приміщення для роботи, забезпечити підключення до мереж. Також допомагають знайти житло для працівників і налагоджувати логістичні маршрути. Співпраця держави та бізнесу не закінчується після переїзду, підприємцям допомагатимуть і надалі – з адаптацією, підбором працівників, налагодженням логістичних маршрутів та пошуком нових ринків збуту, в тому числі за кордоном", – зазначив заступник міністра економіки з питань цифровізації Ігор Дядюра.

Для участі у програмі необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії, яка доступна за посиланням.