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Новини Фінанси
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валюта (1648) НБУ (8344) продаж (1787)

Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня став рекордним з початку війни

Новини БізнесЦензор Фінанси

нбу,нацбанк

Обсяг продажу валюти Національним банком у четвертий тиждень травня став рекордним з початку війни – $1,43 млрд, тижнем раніше Нацбанк продав $650,4 млн.

Згідно з інформацією регулятора, за цей тиждень він придбав всього $7,5 млн, як і минулого тижня, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. Раніше стеля такого курсу становила зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

В результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.

У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. В результаті "чисті" інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні. За чотири тижні травня вони вже сягнули майже $3 млрд.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,81 млрд та 110,97 млн євро, а продав $8,56 млрд та 1,79 млрд євро. Зокрема, з початку війни купівля валюти склала $1,16 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $5,79 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
..а чим тут хизуватися?.. люди рятують своЮ гривню, от і викупають долар зі збитком собі і на користь мародерам, які вже мародерять у інфопросторі.. і хто в нас справжній барига?.. до речі, Бєня, подєльнік влади, ці місяці щось мовчить, як риба об лЬод..
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28.05.2022 22:53
+3
Продали по фиксированному курсу 29 грн. вот вопрос кому? а в прочем и так понятно- себе, когда они отпустили курс неделю назад для наличного оборота и для конвертации через карточки за границей тем более основная часть переселенцев Европа это евро , то продажи выросли за неделю на 780 миллн.$ с 650.4 млн. до 1.43 мрлд. и это естественно, спрос вырос потому что можно зарабатывать больше 23% но это не для простых людей а под контролем НБУ ну как история с Приватом только он не один такой был. Купили на бирже по фиксироанному курсу за 29.3 + накладные раскоды пусть 30 а продали по 37 ( 37-30=7:30=23% ) "честно" заработанных. Кто на что учился кто на тракториста сержанта лейтенана а кто на банкира, депутата министра.
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28.05.2022 23:24
+3
Это точно. Да наверное можно сказать и традиция обворовывать и уничтожать страну при том строя из себя высокообразованную элиту, но самом деле они ни чего из себя не представляют если их отлучить от государственной кормушки они превратятся в никчем .
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29.05.2022 00:34
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Цікаво за яким курсом продавав
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28.05.2022 20:45 Відповісти
Продали по фиксированному курсу 29 грн. вот вопрос кому? а в прочем и так понятно- себе, когда они отпустили курс неделю назад для наличного оборота и для конвертации через карточки за границей тем более основная часть переселенцев Европа это евро , то продажи выросли за неделю на 780 миллн.$ с 650.4 млн. до 1.43 мрлд. и это естественно, спрос вырос потому что можно зарабатывать больше 23% но это не для простых людей а под контролем НБУ ну как история с Приватом только он не один такой был. Купили на бирже по фиксироанному курсу за 29.3 + накладные раскоды пусть 30 а продали по 37 ( 37-30=7:30=23% ) "честно" заработанных. Кто на что учился кто на тракториста сержанта лейтенана а кто на банкира, депутата министра.
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28.05.2022 23:24 Відповісти
ну таким приколам вже 30 років, то мабуть більш правильно сказати, що не вчилися, а перейняли традицію
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28.05.2022 23:31 Відповісти
Это точно. Да наверное можно сказать и традиция обворовывать и уничтожать страну при том строя из себя высокообразованную элиту, но самом деле они ни чего из себя не представляют если их отлучить от государственной кормушки они превратятся в никчем .
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29.05.2022 00:34 Відповісти
..а чим тут хизуватися?.. люди рятують своЮ гривню, от і викупають долар зі збитком собі і на користь мародерам, які вже мародерять у інфопросторі.. і хто в нас справжній барига?.. до речі, Бєня, подєльнік влади, ці місяці щось мовчить, як риба об лЬод..
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28.05.2022 22:53 Відповісти
а що він має сказати?
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28.05.2022 23:23 Відповісти
що ти щойновилуплене ко-ко, що старанно вилизуватиме ОПу, бо Подляківське?
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29.05.2022 08:37 Відповісти
В Україні зараз інфляція -17%, у польщі і чехії - 11-12%. Євро також стрімко падає. Так що ти там рятуєш скуповуючи євро?
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29.05.2022 08:41 Відповісти
вернулись в Украину и Киев все так называемые игроки конвертов. тучи разошлись, нада зарабатывать. А то в горах немного жирок сошел. Там все устаканилось за 30 лет. Каждый игрок имеет свой банк, получает валюту, перепродает, валюта возвращается в банк, прибыль делится на составляющие. А банк покупает валюту в Нацбанке. Там намного проще, чем кажется. Проблемы возникают только от большого рта и кожаных карманов ментовских и прокурорских.
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29.05.2022 05:49 Відповісти
Карточні туристки переходять кордон, знімають у банкоматі зі свої гривневої карти - євро по 32, а потім продають цю валюту в Україні по 40 грн. Я вже не кажу про мільйони біженців, які розраховуються зі своїх гривневих карток в Європі у місцевій валюті. При цьому надходження від експорту валюти в країну зараз мінімальне. А ви питаєте з чого це зростає попит на валюту.
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29.05.2022 08:39 Відповісти
перекупники євроблях також скуповують валюту
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29.05.2022 14:12 Відповісти
 
 