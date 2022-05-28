Суд арештував кошти підконтрольного "Роснєфті" підприємства на 23 мільйони

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва накладено арешт на майже 23 млн грн, які перебувають на рахунку банківської установи та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ "Нефтяная компания "Роснефть" та підконтрольному країні-агресору.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурорами ОГП здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

"В ході розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ", – йдеться у повідомленні.

Так, для недопущення можливого використання цих коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.