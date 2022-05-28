Євросоюз розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України, – ЗМІ

Євросоюз розгляне можливість створення військово-морської місії для звільнення від російської блокади українського аграрного експорту.

Про це пише іспанське видання El Pais, передає "Європейська правда".

Зазначається, що саміт лідерів ЄС у понеділок в Брюсселі розгляне проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

ЄС готовий мобілізувати всі можливі ресурси, щоб полегшити вивезення зерна, яке накопичилося в українських елеваторах та портах. Обговорюється навіть можливість запуску морської місії з супроводу вантажних суден з України через заміноване Чорне море, у якому розташовані російські кораблі та підводні човни.

У проєкті висновків саміту ЄС "рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України Росією". Саміт попросить Москву "зняти блокаду українських портів та дозволити вивіз продуктів харчування, зокрема з Одеси".

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно зможе вирушити з української Одеси.

Військово-морська операція з вивезення українського зерна загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії, наголошує видання.

Але Брюссель майже з таким же острахом спостерігає за спалахом гуманітарної кризи в країнах, чиї основні потреби у продовольстві залежать від українського експорту.