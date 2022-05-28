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Євросоюз розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

порт,измаил

Євросоюз розгляне можливість створення військово-морської місії для звільнення від російської блокади українського аграрного експорту.

Про це пише іспанське видання El Pais, передає "Європейська правда".

Зазначається, що саміт лідерів ЄС у понеділок в Брюсселі розгляне проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

ЄС готовий мобілізувати всі можливі ресурси, щоб полегшити вивезення зерна, яке накопичилося в українських елеваторах та портах. Обговорюється навіть можливість запуску морської місії з супроводу вантажних суден з України через заміноване Чорне море, у якому розташовані російські кораблі та підводні човни.

У проєкті висновків саміту ЄС "рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України Росією". Саміт попросить Москву "зняти блокаду українських портів та дозволити вивіз продуктів харчування, зокрема з Одеси".

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно зможе вирушити з української Одеси.

Військово-морська операція з вивезення українського зерна загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії, наголошує видання.

Але Брюссель майже з таким же острахом спостерігає за спалахом гуманітарної кризи в країнах, чиї основні потреби у продовольстві залежать від українського експорту.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Дайте нам ракеты, почему они хаотически обстреливают наши города а мы не можем отвечать по военным обьектам москвы
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28.05.2022 21:58
+4
Єдине розблокування це потоплення кацапських кораблів. Гарпуни прибули і кацапи бігом сховали частину кораблів у Крим. Збіг ??? Не думаю
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28.05.2022 16:31
+2
ЛУЧШЕ ****** ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !)
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28.05.2022 16:50
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Єдине розблокування це потоплення кацапських кораблів. Гарпуни прибули і кацапи бігом сховали частину кораблів у Крим. Збіг ??? Не думаю
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28.05.2022 16:31 Відповісти
ЛУЧШЕ ****** ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !)
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28.05.2022 16:50 Відповісти
Румунія і Болгарія мають певну кількість кораблів. Турція. Навіть іспанські гнати не треба.
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28.05.2022 19:53 Відповісти
Дайте нам ракеты, почему они хаотически обстреливают наши города а мы не можем отвечать по военным обьектам москвы
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28.05.2022 21:58 Відповісти
тому, що у нас військовий стан, а не стан війни з парашею!
віддчуваєте різницю?
стан війни міняє багато. я не спец в міжнароних законах, але навіть параша не переходить у стан війни!
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30.05.2022 03:03 Відповісти
Прямим текстом пригрозити росії вдарити ракетами по кораблях якщо не з'їбуться *****
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29.05.2022 15:45 Відповісти
Євросоюз по поводу войны в центре Европы в очередной раз "озаботился" и "обеспокоился".
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29.05.2022 22:23 Відповісти
солдатiв НАТО у вiдпустку в Украiну
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30.05.2022 13:14 Відповісти
Техніку нам дають при вимозі не цілити по території росії! Свою треба мати!!! Розумні євреї розробили атомну зброю да так, що світ нічого не помітив. А в Україні надлишок зрадників (і дітей зрадників) ще з радянських часів. Ну і дифіціт розуму, знизу доверху.
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30.05.2022 14:12 Відповісти
 
 