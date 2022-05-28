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Новини Фінанси
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кредит (2935) рейтинг (892)

S&P знизило кредитний рейтинг України через війну

Новини БізнесЦензор Фінанси

s&p

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України на одну сходинку на тлі більш тривалого конфлікту, ніж передбачалося спочатку, коли Росія вторглася в країну в лютому.

Як пише Bloomberg, прогноз погіршено на тлі продовження війни.

Рейтинг довгострокового та короткострокового боргу України в іноземній валюті був знижений до CCC+. Цей рівень лише на п’ять ступенів вищий за дефолтний.

Агентство також присвоїло країні негативний прогноз, оскільки ризики для економіки та фінансової стабільності, викликані війною, можуть підірвати здатність уряду виконувати свої боргові зобов’язання, йдеться у заяві S&P.

"Спроможність уряду України погасити комерційний борг в іноземній валюті залежить від потоку донорської підтримки", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, агентство S&P Global погіршило прогноз зростання ВВП низки найбільших країн світу на найближчі два роки.

Автор: Юлiя Недашківська
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Зеленський своїми переслідуваннями опозиції під час війни в хлам спустить всі наші рейтинги, і кредитні, і міжнародні. У Європі скажуть, вони цього тільки чекають, ви там в собою розберіться, тоді ми вам дамо допомогу. Хоть паржом? Смішно?
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28.05.2022 13:42 Відповісти
До чого тут опозиція? Наче, вона собою здатна була прикрити міста та підприємства від бомб
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28.05.2022 20:42 Відповісти
 
 