S&P знизило кредитний рейтинг України через війну

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України на одну сходинку на тлі більш тривалого конфлікту, ніж передбачалося спочатку, коли Росія вторглася в країну в лютому.

Як пише Bloomberg, прогноз погіршено на тлі продовження війни.



Рейтинг довгострокового та короткострокового боргу України в іноземній валюті був знижений до CCC+. Цей рівень лише на п’ять ступенів вищий за дефолтний.

Агентство також присвоїло країні негативний прогноз, оскільки ризики для економіки та фінансової стабільності, викликані війною, можуть підірвати здатність уряду виконувати свої боргові зобов’язання, йдеться у заяві S&P.

"Спроможність уряду України погасити комерційний борг в іноземній валюті залежить від потоку донорської підтримки", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, агентство S&P Global погіршило прогноз зростання ВВП низки найбільших країн світу на найближчі два роки.