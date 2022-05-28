У Японії компаніям виплачуватимуть допомогу за працевлаштування українських біженців

У Японії компанії, які наймають українських біженців, матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тис. єн (140 тис. грн) на працівника на рік.

Про це повідомило міністерство праці країни, передає Japan Today.



Очікується, що програма, спрямована на допомогу біженцям знайти роботу під час перебування в Японії, почне діяти з понеділка. Вона матиме дві системи виплат.



Українськихбіженців віком до 65 років додадуть до системи заохочувальних грантів, призначених для працевлаштування літніх людей, інвалідів та матерів-одиначок.

Так, малий та середній бізнес, який найматиме українців, впродовж року отримають 600 тис. єн, великі компанії – 500 тис. єн.

Компанії, які найматимуть українських біженців на термін до трьох місяців, отримають від держави 120 тис. єн.



За даними Агентства імміграційної служби Японії, до країни в’їхало 1055 біженців з України. Із них 752 мають візу, яка дозволяє їм працювати в країні до року. Ще 211 мають короткострокові візи на проживання, які дозволяють їм перебувати в Японії протягом 90 днів після прибуття.