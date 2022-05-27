Інвестори вимагали визнати дефолт Росії через невиплачені їм відсотки, – ЗМІ

Група власників російських євробондів попросила оголосити дефолт за облігаціями "Росія-2022" через те, що, за їхніми словами, держава не доплатила їм належні відсотки на $1,9 млн. (Credit Derivatives Determinations Committees).

Першим на це звернуло увагу видання Frank Media, передає Forbes.

Інвестори та комітет обговорили питання 27 травня, але рішення поки що немає: засідання триватиме 31 травня.

Як ідеться у повідомленні, Росія невчасно погасила євробонди – протягом грейс-періоду, а не у встановлену дату. Згідно з документами з облігацій, інвестори могли розраховувати на додаткові відсотки на основну суму за прострочення, проте Росія не включила цю суму у свій платіж і не перерахувала гроші після вимоги інвесторів. Тому вони вимагають оголошення дефолту, зазначено у заяві комітетів.

На початку квітня у російського Мінфіну виникли складнощі з розрахунками щодо випусків євробондів "Росія-2022" та "Росія-2042". За першим випуском Мінфін мав погасити облігації на $552,4 млн, по другому – виплатити купони на $84 млн. Проте Мінфін США зажадав від банку-кореспондента JPMorgan, щоб платіжне доручення Росії не виконувалося. Після цього Росія, згідно з умовами облігаційних випусків, мала 30 днів, після закінчення яких у разі несплати у валюті випуску – тобто в доларах – повинен був настати дефолт. 6 квітня Мінфін звітував, що перерахував до Національного розрахункового депозитарію кошти для виплати за бондами в рублях. Для інвесторів із "недружніх" країн вони мали бути зараховані на рахунки типу "С", з яких іноземний інвестор вивести гроші не може. Про те, що платіж таки вдалося провести в доларах, Мінфін звітував лише 29 квітня.

24 травня Мінфін США повідомив, що не продовжуватиме генеральної ліцензії 9C, яка дозволяла Росії обслуговувати свій борг. Без ліцензії американські інвестори не мають права отримувати гроші від Росії, а американські фінансові організації – проводити платежі. Це наближає Росію до дефолту, хоча залишаються можливості його уникнути, пише Bloomberg. Росія не допускала дефолту за зовнішнім боргом з часів революції 1917 року.