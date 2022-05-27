Зі старту ринку землі оголошено земельних аукціонів на 1,5 мільярда, – Мінагрополітики

Із моменту запуску ринку землі у системі "Prozorro.Продажі" оголошено 5 149 аукціонів із оренди та продажу землі, які охоплюють площу в 27,4 тис. га. Загальна вартість усіх лотів – 1,48 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Так, аукціонів із оренди землі у системі на сьогодні оголошено на 120 млн грн. Таких лотів за весь час виставлено 3 289, вони охоплюють площу в 23 878 га.

У топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів – Одеська (19 тис. грн), Львівська (12,7 тис. грн), Кіровоградська (8,5 тис. грн), Хмельницька (8,5 тис. грн) та Дніпропетровська (8 тис. грн) області.

Загальна вартість усіх лотів із відчуження землі – 1,36 млрд грн. Таких аукціонів у системі 1 860, загальна площа земельних ділянок – 3 503 га.

У топ регіонів, де лоти із продажу землі оцінюються найдорожче, – Львівщина, Київщина, Закарпаття, Одещина та Волинь.

Середня кількість учасників – 3,4. Зростання ціни на торгах становить 204%.

За землями с/г призначення завершено 1 359 аукціонів.

З початку війни в системі оголошено 166 нових земельних аукціонів, із них 69 із оренди, 77 – із продажу та 20 – продаж із переважним правом.

Як повідомлялося, Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.