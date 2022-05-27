У Росії визнали, що на війну з Україною потрібні "величезні фінансові ресурси"

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що проведення російської "військової спецоперації" в Україні потребує величезних фінансових ресурсів.

Сілуанов нагадав, що цього року було скасовано бюджетне правило: наразі всі нафтогазові доходи спрямовуються на витрати, передає Інтерфакс.

"На пенсійне забезпечення, величезні кошти – 600 млрд руб. цього року, наступного року один трильйон, надалі такі ж обсяги. Гроші на проведення спецоперації, величезні ресурси теж потрібні. Гроші на підтримку економіки теж потрібні громадянам", – сказав російський міністр.

У лютому 2022 року у федеральному бюджеті РФ на статтю про національну оборону було закладено 369 мільярдів рублів, у березні - 450 мільярдів рублів, у квітні - 628 мільярдів рублів.

Раніше повідомлялося, що Мінфін Росії назвав пріоритетними витрати на армію та окупацію територій замість соціалки.