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Новини Війна
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У Росії визнали, що на війну з Україною потрібні "величезні фінансові ресурси"

війна

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що проведення російської "військової спецоперації" в Україні потребує величезних фінансових ресурсів.

Сілуанов нагадав, що цього року було скасовано бюджетне правило: наразі всі нафтогазові доходи спрямовуються на витрати, передає Інтерфакс.

"На пенсійне забезпечення, величезні кошти – 600 млрд руб. цього року, наступного року один трильйон, надалі такі ж обсяги. Гроші на проведення спецоперації, величезні ресурси теж потрібні. Гроші на підтримку економіки теж потрібні громадянам", – сказав російський міністр.

У лютому 2022 року у федеральному бюджеті РФ на статтю про національну оборону було закладено 369 мільярдів рублів, у березні - 450 мільярдів рублів, у квітні - 628 мільярдів рублів.

Раніше повідомлялося, що Мінфін Росії назвав пріоритетними витрати на армію та окупацію територій замість соціалки.

Автор: 

витрати (199) росія (14103) Сілуанов (75)


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Топ коментарі
+11
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтератури у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:29
+9
*****
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27.05.2022 21:35
+7
Яка несподіванка. Та невже?
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28.05.2022 01:32
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27.05.2022 21:35 Відповісти
Яка несподіванка. Та невже?
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28.05.2022 01:32 Відповісти
Це "час розплати" за все хороше та за все погане, мерзоти
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28.05.2022 07:29 Відповісти
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтератури у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:29 Відповісти
Та вже мабуть не вивчають, а були випадки?
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28.05.2022 17:34 Відповісти
були на сході і півдні України, тпм ще кацапську вивчали
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28.05.2022 20:26 Відповісти
А як ми полонених допитуватимемо? Вони ж крім "расейскава матєрнава наречія" ніяких мов не знають! В Криму он викладання англійської з учбового курсу в школах виключили!
Чінгіз-хану приписували слова, сказані своїм воєначальникам: "Ми повинні знать мову своїх ворогів не тільки для того щоб їх знать і перемагать але й для того, щоб ними управлять, коли ми зробимо їх своїми рабами!" "
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30.05.2022 07:18 Відповісти
Коли там вже дефолт у мордорі?
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28.05.2022 12:45 Відповісти
ДЕБИЛЫ *** !!!
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28.05.2022 13:22 Відповісти
А чого б і не кидати на війну сотні мільярдів фублєй в місяць, коли Европа дає по мільярду баксів на день за нафту та газ? Так можно ще довго знищувати та гвалтувати украінців.
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28.05.2022 14:16 Відповісти
в травні 879 млрд фублєй , в червні 1.2 трлн , в липні 753 млрд , в серпні 407 млрд, у вересні 288 млрд , жовтень - початок кінця козломордора ...... кінець листопаду і грудень - розвал "єдіной і вєлікай"
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28.05.2022 20:48 Відповісти
Будуть затягувати скрєпним паски, мабуть...Скажуть не жили хорошо..і ні чого починати.
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29.05.2022 13:30 Відповісти
ну дак в рф один только шаровик вован-хуйло,но и ему не повезло,потерял весло,теперь ко дну,как топор без топорища,греби упырь.
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29.05.2022 14:18 Відповісти
628 млрд руб - це всього лише 6 млрд дол. Вони всього за тиждень зароблять цю суму на нафті та газі, а за наступні тижні місяця зароблять на наступний квартал війни. Гроші на війну у них будуть завжди, вони готові терпіти, ходити в лаптять і жрати щі, але відчувають себе вялікімі.
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29.05.2022 14:50 Відповісти
От-от! Хтось подібне вже говорив: "Гармати замість масла!" Нагадать - чим "закінчив"?!
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30.05.2022 07:12 Відповісти

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