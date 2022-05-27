США наклали санкції на два російські банки через ракетні запуски Північної Кореї

США оголосили про нові санкції через останні ракетні випробування Північної Кореї, під дію яких підпали і два банки з Росії.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, передає Європейська правда.

Нові санкції були запроваджені проти північнокорейської компанії Air Koryo Trading Corp, громадянина КНДР Йон Йон Нама, який нині мешкає в Білорусі, а також російських банків "Далекосхідний банк" і "Спутнік".

Як стверджує американський Мінфін, російські установи фінансово або матеріально сприяли ракетній програмі Північної Кореї, зокрема надаючи їй доступ до фінансових послуг, завдяки чому вона купувала необхідне обладнання.

"Сполучені Штати продовжать впроваджувати чинні санкції й забезпечувати їхнє виконання, водночас закликають КНДР повернутися до дипломатичного шляху й припинити розробку зброї масового знищення й балістичних ракет", – заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

24 травня Північна Корея запустила три балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Американська сторона стверджує, що серед них була одна міжконтинентальна балістична ракета, здатна вразити територію США. Це вже шосте випробування таких ракет Північною Кореєю.

Китай і Росія 26 травня ветували посилення санкцій ООН проти КНДР, ініційовані США за випробування Пхеньяном балістичних ракет.