Словаччина зменшить залежність від газу з Росії на 65%, – міністр економіки

Словаччина підписала контракт на імпорт норвезького газу, який має забезпечити приблизно 32% річного споживання країни та зменшити залежність від російського газу.

Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік, повідомляє Європейська правда з посиланням на словацьке видання Topky.

"26 травня укладено контракт на постачання норвезького газу до кінця наступного року, що покриває 32% споживання, а також укладено контракт на постачання LNG-газу", – сказав Сулік.

За словами міністра, словацька енергетична компанія також доступ до LNG-терміналів у Хорватії, Бельгії, Італії, а також в Англії, що дозволить щомісяця закачувати і подавати в трубопроводи один-два танкери з газом.

У підсумку, за словами міністра, Словаччина зменшить свою залежність від російського газу на 65% вже з початку червня.

"Це максимум, чого зараз можна було б досягти. Ми опрацьовуємо й інші варіанти, але вони складніші. При цьому ми також купуємо газ у Росії в повному обсязі", – наголосив Сулік.

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Річне споживання природного газу в Словаччині становить близько 5,5 млрд кубометрів, і на сьогодні понад 85% покривалося за рахунок постачання з Росії.

Диверсифікація ресурсів природного газу та нафти стала пріоритетом для більшості країн ЄС після вторгнення в Україну російських військ.