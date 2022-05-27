Китайський нафтовий гігант зафрахтував щонайменше 10 танкерів для перевезення російської нафти

Китайський нафтоторговельний гігант Unipec значно збільшив кількість зафрахтованих танкерів для перевезення російської нафти ESPO з далекосхідного порту "Козьміно".

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

За словами трейдерів і суднового брокера, China International United Petroleum & Chemical Co., більше відома як Unipec, цього місяця зафрахтувала щонайменше 10 танкерів для транспортування нафти ESPO з "Козьміно". Таким чином, кількість зафрахтованих суден збільшиться в п’ять разів порівняно з минулим місяцем, свідчать дані аналітичної компанії Vortexa.

Серед зафрахтованих суден – танкери класу Aframax і два супертанкери, включаючи Yuan Qiu Hu, який нещодавно приймав вантажі ESPO у морі поблизу Південної Кореї. Російський сорт зазвичай транспортують до Китаю прямим п’ятиденним маршрутом, при цьому не зрозуміло, чи всі зафрахтовані танкери будуть доставляти нафту до китайських портів.

Китай став охочим покупцем російської нафти, у той час як інші уникають цього ресурсу через вторгнення в Україну. Хоча нова хвиля коронавірусу знизила попит у Китаї, місцеві покупці почали скуповувати російську нафту через привабливу ціну.

Раніше повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.