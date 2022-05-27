Росія не може обійтися без імпортного насіння, – уряд РФ

Аграрно-промисловий комплекс РФ наразі не може повністю забезпечити себе насінням власного виробництва.

Про це перша заступниця міністра сільського господарства РФ Оксана Лут заявила під час Всеросійського зернового форуму, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми працюємо з нашими інститутами, і, може, сезон 2022-2023 буде важкий, але, у будь-якому разі, далі, з сезону 2024 року ми впевнені, що зможемо забезпечити себе своїм насінням. Необхідним обсягом насіння на території країни – ось так, може, це ще буде не наша селекція, але насіння у нас буде", – заявила російська чиновниця.

Вона визнала, що зараз Росія не забезпечує себе насінням цілої низки культур.

"Якщо по пшениці у нас все більш-менш добре, більше 90% у нас самозабезпеченість, то щодо інших культур у нас досить слабкі позиції", – зазначила Лут.

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Голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев також визнав, питання забезпечення аграріїв насінням "в умовах нових викликів заслуговує на окрему увагу".

Він підтвердив, що частка іноземної селекції у зернових невелика, "але за окремими позиціями залежність від іноземної селекції зберігається".