Мінфін закликав внести Росію до "чорного списку" FATF

Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, підставою для розгляду цієї заяви є грубе порушення Росією загальних принципів FATF, недотримання стандартів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.

"Останні події вказують на те, що Російська Федерація зловживає своїм становищем члена FATF, не дотримується стандартів цієї організації. Крім того, Росія підриває глобальні зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, поширенню зброї масового ураження та відмиванню грошей", – наголошується у повідомленні.

Мінфін відзначає, що низка міжнародних інституцій вже виключила Росію зі свого складу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"FATF повинна зайняти більш активну та конструктивну позицію, щоб реагувати на систематичні та кричущі дії Росії порушення міжнародного права. Виключення Росії з FATF та її подальше включення до чорного списку також сприятимуть глобальним зусиллям щодо припинення кровопролитної війни у Європі", – зазначає міністерство.

Мінфін також вказує, що внесення Росії до чорного списку FATF не дозволить російському режиму оминути міжнародні санкції. Крім того, списки FATF є важливим орієнтиром для багатьох підприємств та інвесторів, коли вони оцінюють ризики роботи з тією чи іншою країною.

"Якщо Росія буде включена до чорного списку FATF, ризики продовження ведення бізнесу з Росією зростуть, що зробить її менш привабливою для глобального бізнесу. Це також ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування", – пояснили у Мінфіні.