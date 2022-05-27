"Укрпошта" відкриває конкурс на ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України"

"Укрпошта" завершує продаж марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!" й відкриває конкурс на ескіз нової марки під назвою "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Друзі, продаж марки "Корабель ВСЬО" у відділеннях Укрпошта та на українських інтернет-майданчиках сьогодні ВСЬО, в сенсі добігає кінця. Пізніше повідомимо про підсумки та статус по відправленням інтернет-замовлень. А вже 1 червня розповімо про наступні (та фінальні) продажі в Україні. Вони ще будуть", – написав Смілянський.

Також він запросив усіх взяти участь у конкурсі на ескіз марки "Доброго вечора, ми з України".

"За цю тему проголосували більше 200 тис. українців із 650 тис., які взяли участь у голосуванні, тож ми розуміємо всю відповідальність створення нової марки. Вона буде народна від початку до кінця: тему, ескіз – усе в ній обираєте ви. Потім зможете обрати, купувати онлайн чи у відділенні", – додав Смілянський.

На розробку нового ескізу виділяється тиждень. Реєструвати свої роботи можна за посиланням.

Кращі 5-10 будуть виставлені на народний конкурс на переможця.

Роботи можна надсилати до 3 червня включно. Нова марка буде доступною вже в липні.