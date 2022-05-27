"Нафтогаз" планує взяти в управління облгази Фірташа, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" планує взяти в управління 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, які суд передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що АРМА передасть їх "Нафтогазу". Ми не бачимо, хто інший може управляти облгазами, особливо враховуючи, що це є критична інфраструктура", – сказав Вітренко.

Водночас він визнав, що чинні тарифи не покривають виробничих витрат цих підприємств.

"Ми розуміємо, що тарифи облгазів останнім часом були менші, ніж економічно обґрунтовані, і вони не покривали собівартість. У них в тарифі була закладена ціна газу 7 грн/куб. м, в той час як на ринку вона була 40 грн/куб. м. Об’єктивно через державне регулювання всі їх витрати не покривалися, але є обґрунтовані підозри, що були зловживання, випадки виведення грошей з цих компаній", – зазначив Вітренко.

На його думку, різницю між чинними і економічно обґрунтованими тарифами облгазів має компенсувати держава.

"Важливо, щоб держава сказала: дивіться, де є обґрунтована різниця в тарифах – це державне регулювання, бо держава сказала не підвищувати тарифи, і там держава компенсує цю різницю, бо перекласти її під час війни на споживачів не можна", – пояснив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що вже розроблено відповідний законопроєкт, який має врегулювати цю проблему.

"Якщо облгази отримують компенсацію, то ці гроші через казначейські рахунки відразу потрапляють у "Нафтогаз", щоб їх неможливо було вкрасти, або якось по іншому використати. Таким чином закривається борг за газ, який виникає у облгазів. Але далі, якщо після отримання компенсації залишається відповідна сума боргу перед "Натогазом", то приватні власники повинні або закрити його через власні кошти, докапіталізувавши облгаз, або збанкротувати", – розповів Вітренко.

Він уточнив, що розмір компенсації різниці в тарифах має визначити регулятор.

Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління