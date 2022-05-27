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"Нафтогаз" планує взяти в управління облгази Фірташа, – Вітренко

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

НАК "Нафтогаз України" планує взяти в управління 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, які суд передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що АРМА передасть їх "Нафтогазу". Ми не бачимо, хто інший може управляти облгазами, особливо враховуючи, що це є критична інфраструктура", – сказав Вітренко.

Водночас він визнав, що чинні тарифи не покривають виробничих витрат цих підприємств.

"Ми розуміємо, що тарифи облгазів останнім часом були менші, ніж економічно обґрунтовані, і вони не покривали собівартість. У них в тарифі була закладена ціна газу 7 грн/куб. м, в той час як на ринку вона була 40 грн/куб. м. Об’єктивно через державне регулювання всі їх витрати не покривалися, але є обґрунтовані підозри, що були зловживання, випадки виведення грошей з цих компаній", – зазначив Вітренко.

На його думку, різницю між чинними і економічно обґрунтованими тарифами облгазів має компенсувати держава.

"Важливо, щоб держава сказала: дивіться, де є обґрунтована різниця в тарифах – це державне регулювання, бо держава сказала не підвищувати тарифи, і там держава компенсує цю різницю, бо перекласти її під час війни на споживачів не можна", – пояснив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що вже розроблено відповідний законопроєкт, який має врегулювати цю проблему.

"Якщо облгази отримують компенсацію, то ці гроші через казначейські рахунки відразу потрапляють у "Нафтогаз", щоб їх неможливо було вкрасти, або якось по іншому використати. Таким чином закривається борг за газ, який виникає у облгазів. Але далі, якщо після отримання компенсації залишається відповідна сума боргу перед "Натогазом", то приватні власники повинні або закрити його через власні кошти, докапіталізувавши облгаз, або збанкротувати", – розповів Вітренко.

Він уточнив, що розмір компенсації різниці в тарифах має визначити регулятор.

Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління  

Автор: 

Нафтогаз (3303) облгази (239) Фірташ (618) Вітренко Юрій (264) АРМА (420)


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Топ коментарі
+8
А облгази медведчука та коломойського НІ?
Маріонетки не підуть проти своїх хазяїв.

"Сфери, де Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес.
Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»"

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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27.05.2022 20:52
+7
Облгазы с кучей долгов, и эти долги Фирташу канешна простят ? Не правда ли, пан Витренко ?
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27.05.2022 22:11
+5
"Извините, но это же кошмар. Очередной схематоз, который нам пытаются впарить, как #перемогу. А на самом деле Фирташу простили долги за газ, позволив оставить эти деньги себе и не рассчитываться с Украиной. И при этом, забрав облгазы у Фирташа, потому что он не выделяет деньги на операционные расходы, государство возьмет на себя эту долговую ношу и спишет долги. Ну, а потом либо обратно отдаст, проиграв суды в ОАСКе или же в самом честном в мире Печерском суде либо отдадут новому олигарху из команды. Ефимову, например. А мы пока видим, как руководство Украины прощает Фирташу долги. Не первый раз. Видимо это у нас так выглядит деолигархизация во время войны. Тьфу! Марк Савчук написал об этом подробный текст: https://t.me/BerezaJuice/15208
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27.05.2022 22:32
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А облгази медведчука та коломойського НІ?
Маріонетки не підуть проти своїх хазяїв.

"Сфери, де Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес.
Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»"

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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27.05.2022 20:52 Відповісти
Так нафтогаз це і є коломойський
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27.05.2022 21:30 Відповісти
Треба ОБНУЛИТИ всі капітали олігархів !!! Еди війна на ВИЖИВАННЯ України а ці ... сосут кровь с неньки !!!
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28.05.2022 07:07 Відповісти
Це була державна структура і нею має бути!!! тупий азаров передав фірташу їх обох судити потрібно !!!
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27.05.2022 21:42 Відповісти
Облгазы с кучей долгов, и эти долги Фирташу канешна простят ? Не правда ли, пан Витренко ?
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27.05.2022 22:11 Відповісти
"Извините, но это же кошмар. Очередной схематоз, который нам пытаются впарить, как #перемогу. А на самом деле Фирташу простили долги за газ, позволив оставить эти деньги себе и не рассчитываться с Украиной. И при этом, забрав облгазы у Фирташа, потому что он не выделяет деньги на операционные расходы, государство возьмет на себя эту долговую ношу и спишет долги. Ну, а потом либо обратно отдаст, проиграв суды в ОАСКе или же в самом честном в мире Печерском суде либо отдадут новому олигарху из команды. Ефимову, например. А мы пока видим, как руководство Украины прощает Фирташу долги. Не первый раз. Видимо это у нас так выглядит деолигархизация во время войны. Тьфу! Марк Савчук написал об этом подробный текст: https://t.me/BerezaJuice/15208
показати весь коментар
27.05.2022 22:32 Відповісти
Чистый схематоз. Одна фраза. "Если у уже переданных в управление государством облгазов не хватит денег-собственники( Фирташ и Левочкин) должны будут их докапитализировать"! Ага. Держи карман шире. Все долги заплатит государство.
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28.05.2022 02:33 Відповісти
ТАК БЕРИТЬ ВЖЕ !!!
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28.05.2022 16:46 Відповісти
Заберуть разом з боргами, виплатять, потім без боргів віддадуть назад ще й мільярдами компенсації, лохів гріх не кинути.
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28.05.2022 17:17 Відповісти
Да все Облгазы надо было не то что назад забрать а вовсе не продавать 15-20% забирают со стоимости газа ни чего практически не делая но Ветренко это особый вредитель который не закупил газ прошлой весной для зимнего сезона.
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28.05.2022 23:42 Відповісти
Я так зрозумів, що гряде чергове "велике наїбалово" людей...
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29.05.2022 05:33 Відповісти
Тепер борги фірташа погасить держава, за рахунок платників податків і передасть облгази під управління бабусі бєнє, який теж почне накопичувати борги і колесо прокрутиться ще раз…
А барига, то Порошенко, не переплутайте…
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29.05.2022 12:28 Відповісти

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