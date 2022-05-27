МОЗ закупило першу партію обладнання за кошти кампанії United24

За три тижні роботи платформи United24 на рахунок для потреб охорони здоров'я, відкритий у Національному банку України, надійшло 30 215 400 грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, Міністерство охорони здоров'я спрямувало 26,5 млн грн на закупівлю 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень для закладів екстреної медичної допомоги. Це перша закупівля, здійснена за кошти, що надійшли в рамках кампанії United24.

"Ми орієнтуємося на потреби закладів охорони здоров’я і спрямовуємо кошти туди, де це важливо та потрібно. За рішенням відповідної комісії, утвореної при МОЗ, ми спрямували пожертви на закупівлю 35 транспортних апаратів ШВЛ, які дозволяють підтримувати дихальну функцію пацієнтів під час транспортування. Це обладнання передане для закладів екстреної медичної допомоги. Завдяки ним сотні людей у важкому стані зможуть доїхати до лікарень живими", – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Нове обладнання поїде до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що розташовані в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

"Зараз, як і 8 років тому, у 2014 році, служба екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини стала своєрідним форпостом медичного фронту. Жоден працівник Центру не втік від війни за кордон, рятуючи власне життя, усі залишаються на своїх робочих місцях і працюють у надскладних умовах. Також зараз допомагаємо в роботі службам екстреної медичної допомоги 4 сусідніх регіонів: Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей", – розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 травня оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив Зеленський.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.