Україна закликала Німеччину скасувати винятки в законодавстві для газопроводу "Північний потік-1"

"Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України" направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора BNetzA про припинення наданих раніше винятків у законодавстві для газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомив голова українського оператора Сергій Макогон у телеефірі, передає Інтерфакс-Україна.

Макогон зазначив, що надані "Північним потоком-1" винятки базувалися на тому, що цей газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності континенту.

"Але ми бачимо, що Росія повністю порушує такі принципи. Ми знаємо, що вони створили штучний газовий дефіцит минулого року, що вони в односторонньому порядку наполягають на оплаті за газ у рублях, що Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндію", – нагадав Макогон.

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Крім того, РФ захопила частину територій України, на яких розташовані об'єкти газотранспортної інфраструктури.

"Тому ми бачимо, що підстави, на яких давалися ці винятки для "Північного потоку-1" зараз уже не відповідають дійсності. Ми пропонуємо німецькому уряду переглянути ці винятки та фактично призупинити чи суттєво обмежити постачання газу до Європи через "Північний потік-1", – зазначив він.

За словами Макогона, в разі ухвалення такого рішення європейські споживачі не постраждають, оскільки є достатньо вільних потужностей для транзиту російського газу до ЄС, у тому числі через ГТС України.

Макогон нагадав, що прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа" можливе в обсязі 244 млн кубометрів на добу за поточного використання цього маршруту близько 45 млн кубометрів.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Федеральне мережеве агентство Німеччини надало газопроводу "Північний потік-1" можливість відступу від застосування основних положень Газової директиви ЄС. Ухвалене рішення про дерогацію дійсно 20 років і розпочинало свою дію ретроактивно з 12 грудня 2019 року.

Під час розгляду заявки регулятор зазначив, що газопровід зробив внесок у безпеку поставок і не завдав шкоди конкуренції на європейському внутрішньому газовому ринку.

Трансбалтійський газопровід протяжністю 1224 км потужністю 55 млрд кубометрів на рік було введено в листопаді 2011 року.