Найбільші фармацевтичні підприємства України працюють, – МОЗ

Найбільші фармацевтичні виробники продовжують працювати стабільно та отримувати необхідну сировину з Європи.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

"Фактично всі найбільші підприємства зараз працюють. Хтось почав працювати вже з четвертого дня війни, хтось – із другого тижня. Але навіть зупинка фармацевтичного заводу не означає, що ліки з нього перестають їхати до дистриб'юторів і до аптек. Зараз фармвиробники працюють досить стабільно, сировина продовжує їхати", – відзначив Комаріда.

За його словами, сировина для виготовлення ліків надходить через європейські хаби, навіть якщо українські виробники мають прямі контракти з виробниками сировини. Нині інгредієнти надходять через Польщу, Румунію, а далі – автотранспортом до України.

Водночас говорити про те, оцінювати динаміку обсягів виробництва лікарських засобів рано, зазначив Комаріда.

"Щоб говорити, зменшилося чи збільшилося виробництво, пройшло дуже мало часу. Для того, щоб зробити якісний аналіз, потрібно взяти дані хоча б за другий квартал. Якщо говорити про перший квартал, то він абсолютно не показовий, бо тоді майже два місяці був мирний час", – додав він.

Як повідомлялося, у квітні Верховна Рада подовжила закупівлю ліків через міжнародні організації ще на рік.