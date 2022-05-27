Російські окупанти вивозять з Херсонщини десятки тисяч тонн зерна та овочів, – голова ОВА

Російські окупанти вивозять десятки тисяч тонн зернових та овочевих культур із окупованої Херсонської області на територію захопленого раніше Криму.

Пор це на брифінгу розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це тисячі тонн. Десятки тисяч тонн зернових, овочів – все те, що виробляє Херсонщина", – сказав Лагута.

За його словами, йдеться не лише про вкрадену у фермерів Херсонської області продукцію, а й про ту, яка потрапляє до Криму завдяки співпраці деяких місцевих виробників з окупантами.

"Через зв’язки багато аграріїв продають цю продукцію за готівку на територію тимчасово окупованого Криму", - уточнив глава обладміністрації.