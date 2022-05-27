Росія готова перейти на оплату тугриками у торгівлі з Монголією

Влада Росії через запроваджені щодо неї країнами Заходу фінансові санкції має намір запропонувати Монголії перейти на прямі розрахунки в національних валютах – рублях та тугриках.

Про це на на форумі "Росія-Монголія. Партнерство у новій реальності" заявив голова Бурятії Олексій Циденов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Питання, яке сьогодні стоїть, це взаємні розрахунки в національних валютах без використання долара чи євро. Це найбільш актуальне питання, його вирішення різко підвищить економічну активність між нашими країнами. З російської сторони є намір перейти до розрахунків рубль-тугрик. Керівники федерального рівня російської сторони займаються цим питанням, і цей намір підтверджують", – розповів російський чиновник.

За його словами, Монголії запропонують прямі розрахунки в національній валюті "зі справедливо встановленим курсом без спекуляцій окремих фінансових організацій" і чекатимуть на відповідь.

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Він визнав, що зараз трапляються випадки, коли товари з Росії постачаються до Монголії з відстрочкою оплати через відсутність можливості для проведення розрахунків. За його словами, борг за такі постачання накопичується, але самі постачання не припиняються.

"Підприємці (Монголії, – ред.) говорять про те, що є труднощі в переказі коштів у РФ за товари, що імпортуються. Ми бачимо, що у нас є необхідність вирішувати питання щодо платіжного механізму між нашими країнами", – заявив на цьому ж форумі держсекретар Міністерства продовольства, сільського господарства та легкої промисловості Монголії Тумур-Уяа Жамбалцерен.

За його словами, вирішення фінансових питань є пріоритетним.

Заступник голови національної торгово-промислової палати Монголії Базарваань Намжілсурен підтвердив, що банківські транзакції між Росією та Монголією завдають деяких незручностей. Він висловив сподівання, що ці та інші труднощі вдасться вирішити та вивести двосторонні відносини "на інший рівень".