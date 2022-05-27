Російські експортери поскаржилися на "приховані санкції" проти російського зерна

Російський Союз експортерів зерна скаржиться на "приховані санкції" проти російського товару.

Про це голова союзу Едуард Зернін розповів на Всеросійському зерновому форумі, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень, урізанням у правах у рамках GAFTA, а також виходом з російського ринку іноземних компаній.

"Деякі бізнес-об'єднання, не здивуюся, якщо за ними стоять і державні інтереси, чинять нам перепони... Вони приховані, про них дізнаєшся за фактом, для тебе вони щоразу є форс-мажором", – сказав Зєрнін.

Він наголосив, що великі проблеми у російських експортерів зерна виникають через запроваджені Швейцарією вимоги до розрахунків з росіянами.

"Несподівано саме Швейцарія запустила найжорсткіші вимоги, люди не можуть отримати місяцями кошти за поставлений товар. Ще раз повторюся: ми поставляємо гуманітарний вантаж, і явно наша діяльність пов'язана з необхідністю фінансування. Затримуючи платежі за партію зерна, ми відкладаємо постачання наступної партії зерна", – заявив він.

Голова російського Союзу експортерів зерна назвав фінансові обмеження найбільшою проблемою.

"Тут нам завдається на сьогодні максимальних збитків. І якщо великі експортери з цим можуть впоратися, це великі компанії, які мають власний капітал, власну інфраструктуру, в тому числі судна, вони проходять з мінімальним болем, але біль є. Для малих та середніх підприємств ці наслідки можуть бути катастрофічні, тому що затримка на кілька місяців розрахунків за відвантажене зерно може призвести до їхнього дефолту", – зазначив Зернін.

При цьому союз не може захищати свої інтереси у GAFTA (міжнародна Асоціація торгівлі зерном та кормами) через те, що асоціація не може приймати внески та арбітражні збори з російської сторони, додав голова Союзу.

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Він також визнав, що вихід з російського ринку міжнародних компаній загрожує зниженням урожайності в Росії.

Зєрнін також повторив тезу російської пропаганди про те, що у зростанні світових цін на продовольство винні саме санкції країн Заходу, запроваджені проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Водночас Росія продовжує блокувати експорт зерна через українські порти та вивозить продовольство з окупованих регіонів України.

За даними Мінсільгоспу США, які наведені у презентації Союзу експортерів зерна, на частку Росії у 2020-2021 роках припало 16,5% світового експорту пшениці. На другому місці був ЄС із часткою 15,5%, за ним йшли Австралія (13,8%), США (11%) та Україна (9,5%).

Основними ринками збуту російського зерна у 2021 році були країни Близького Сходу (14 млн тонн).