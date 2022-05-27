Євросоюз може відкласти ембарго на постачання нафти по трубопроводу "Дружба" в Угорщину, – ЗМІ

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити тільки імпорт нафти з Росії, яка транспортується морем, а постачання через трубопроводи – тимчасово дозволити.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає Європейська правда.

За даними видання, уряди країн ЄС обговорюють із Європейською Радою та Європейською Комісією план, згідно з яким транспортування російської нафти через трубопровід "Дружба" на певний час буде звільнене з-під дії санкцій.

Такий компроміс дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти з Росії. Але, додає Bloomberg, навіть цей план поки не має одностайної підтримки в ЄС, оскільки країни, які покладаються на поставки нафти морем, побоюються, що санкції вплинуть на них більше.

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Видання вказує, що ухвалення "компромісного" нафтового ембарго не матиме такого впливу, як очікувалося. Через нафтопровід "Дружба" у 2021 році Росія постачала в ЄС 720 тис. барелів нафти щодня, тоді як морськими шляхами – 1,57 млн барелів на день.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.