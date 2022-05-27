Уряд Росії хоче перевести міжнародні розрахунки у криптовалюту

Мінфін Росії обговорює можливість використовувати цифрові валюти для міжнародних розрахунків, оскільки можливості Росії використовувати традиційну платіжну інфраструктуру обмежені внаслідок запроваджених щодо неї санкцій.

Про це заявив директор департаменту фінполітики Мінфіну РФ Іван Чебєсков, повідомляє російський Інтерфакс.

"Активно обговорюється питання використання таких цифрових валют у якості бартерних угод для міжнародних розрахунків. Якщо цифрова валюта буде визнана майном, у принципі, в рамках бартерних угод такою цифровою валютою можна буде проводити операції із зовнішньоекономічної діяльності", – розповів російський чиновник.

"Ця тема обговорюється і, мені здається, заслуговує на увагу з урахуванням того, що у нас обмежені наші можливості для розрахунків у класичній, традиційній платіжній інфраструктурі", – додав представник Мінфіну РФ.

Як повідомлялося, раніше голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що російські бізнесмени та корпорації намагаються обійти міжнародні санкції, конвертуючи свої активи в рублях у криптовалюти.

Зазначимо, що ще на початку року Банк Росії пропонував заборонити на території РФ більшість операцій з криптовалютами – їх майнінг, випуск, обіг та обмін. Однак після вторгнення РФ в Україну та запровадження країнами Заходу санкцій у відповідь офіційна позиція російської влади змінилась.