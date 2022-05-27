Китай закрив повітряний простір для вкрадених Росією літаків, – ЗМІ

Управління цивільної авіації Китаю (CAAC) повідомило про закриття повітряного простору країни для літаків Boeing 757 російської вантажної авіакомпанії "Авіастар-ТУ".

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело в одній із логістичних компаній.

Йдеться про п'ять літаків з "подвійною реєстрацією", які "не відповідають вимогам ICАО (Міжнародна організація цивільної авіації, – ред.)", процитував співрозмовник повідомлення CAAC.

Він додав, що якщо рейси до Китаю не припиняться, авіакомпанія зіткнеться "з відповідними штрафними санкціями".

За даними сервісу Airfleets, усі п'ять згаданих Boeing мають російську реєстрацію, хоча ще на початку березня вони були зареєстровані на Бермудських островах. З даних FlightRadar24 випливає, що чотири з них за останній тиждень літали до Китаю. Загалом у парку "Авіастар-ТУ" шість Boeing 757 та ще три Ту-204.

Наприкінці квітня США у рамках санкцій тимчасово відкликали експортні привілеї у "Авіастар-ТУ". Таким чином компанію позбавили доступу до продукції зі США, а також реекспорту американських товарів з інших країн. Раніше у квітні авіакомпанія потрапила і під санкції ЄС.

Як повідомлялося, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу, перевівши їх у власний реєстр. Для цього влада РФ ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.