У Київській області повністю відновлено газопостачання, – Офіс президента
На Київщині наразі завершено відновлення електро- та газопостачання.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Крім того, за словами Тимошенка, у Київській області проведено необхідні ремонтні роботи з водопостачання та водовідведення у 123 населених пунктах, які через бойові дії залишалися без води.
У Харкові, як повідомив Тимошенко, відновлено газопостачання 618 споживачам. 350 мешканців міста знову підключено до послуги електропостачання.
У селах Мала Данилівка, Куліничі, Благодатне та Мерефа на Харківщині 500 споживачів отримали доступ до електроенергії. Живлення відновлено також у Бугаївці, Яблучному та Царівці.
У Харкові на Салтівці проходять ремонтні роботи мереж водопостачання. Комунальні служби працюють над відновленням житлового фонду: за добу у семи районах міста закрито 60 вікон та відремонтовано 15 покрівель.
В Охтирському районі Сумської області також продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. У Охтирці проведено прибирання вулично-дорожньої мережі на території міста. На частині доріг регіону шляховики ліквідували ямковість.
"Цього тижня міста Тростянець та Охтирка відвідали представники Швейцарської гуманітарної місії, які оглянули об'єкти водопостачання та водовідведення з метою надання місцевим водоканалам допомоги на постраждалих внаслідок агресії Російської Федерації об'єктах", – додав він.
На Житомирщині, за словами заступника голови ОП, у Чоповицькій територіальній громаді почали очищати територію від вибухонебезпечних предметів. У Житомирі розчищають завали біля зруйнованих будинків У міській лікарні №2 комунальні служби замінили вікна.
У Чернігівській області відбувається ремонт автошляхів. 16 одиниць дорожньої техніки було залучено на ямковому ремонті гарячим асфальтобетоном на ділянці траси Р-69. На трасі М-01 використано майже два тони щебенево-піщаної суміші для влаштування основи з ґрунту. У районі села Бобровиця проведено відновлювальну роботу на лінії електропередач.
"Гуманітарний штаб минулої доби забезпечив понад 3 тис. тонн гуманітарної допомоги для потреб населення. А з початку війни загальна кількість гуманітарної допомоги перевищила 400 тис. тонн. Це продукти харчування, одяг, медикаменти, товари військового призначення, гігієни, меблі, транспортні засоби ", – розповів Тимошенко
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