Ембарго на російську нафту не увійшло до порядку денного саміту ЄС після вимоги Орбана

Питання запровадження ембарго на постачання нафти з Росії не обговорюватиметься на позачерговому засіданні Європейської ради, яке має відбутися 30-31 травня.

Відповідне питання відсутнє в порядку денному саміту ЄС, повідомляє Європейська правда.

У документі зазначається, що лідери ЄС обговорять питання енергетики – йдеться про прогрес у зменшенні залежності від російських енергоносіїв, а також план RePowerEU, презентований Європейською комісією 18 травня.

У листі президента Європейської ради Шарля Мішеля до учасників саміту також не згадується питання нафтового ембарго.

"Ми повернемось до питання енергетики, зокрема високих цін, які боляче б’ють по наших сім’ях і бізнесу. Ми повинні прискорити перехід на альтернативну енергетику, якщо хочемо зменшити залежність від російських енергоносіїв якнайшвидше", – йдеться в листі.

Як повідомлялося, раніше Мішель висловлював сподівання, що ЄС зможе погодити шостий пакет санкцій, зокрема нафтове ембарго, до засідання Європейської ради. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Євросоюзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

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Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

З початку травня представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.