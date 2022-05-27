Велика Британія запровадила податок на надприбутки для нафтогазових компаній, – ЗМІ

Велика Британія обклала 25-відсотковим податком надприбутки нафтогазових компаній.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, передає enkorr.

Ціни на нафту з початку минулого року зросли майже вдвічі, а ціни на газ – ще більше, що призвело до значного збільшення прибутків енергетичних компаній. Британський уряд вважає, що вони мають поділитися цими грішми.

"Новий збір стягуватиметься з прибутку нафтогазових компаній за ставкою 25%. Він буде тимчасовим, і коли ціни на нафту й газ повернуться до історично більш нормальних рівнів, податок буде поступово скасовано", – цитує міністра фінансів Ріші Сунака The Guardian.

Загальна ставка податку на прибуток разом з чинними 40% збільшиться до 65%.

Британський уряд планує отримати внаслідок підвищення додаткові 5 млрд фунтів протягом перших 12 місяців. Гроші пустять на фінансування широкої програми субсидій.

Усі домогосподарства Великої Британії отримають 400 фунтів знижки на комунальні тарифи, а 8 млн найбідніших сімей – додатково по 650 фунтів прямих виплат. Також передбачаються додаткові виплати пенсіонерам і особам з інвалідністю.