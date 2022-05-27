У Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, – ОВА

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники пошкодили 90% житлового фонду, причому 60% будинків мають такі пошкодження, що їх не можна буде експлуатувати.

Про це заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

"Сєвєродонецьк перебуває в жорсткій обороні – на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але воно не оточене", – повідомив Стрюк.

Він додав, що оостанні дві доби пожежі в місті не припиняються, й обстріли з боку росіян дуже потужні.

"90% житлового фонду пошкоджені, 60% – доведеться будувати заново", – сказав Стрюк.

Він нагадав, що російські військові намагаються захопити місто останні півтора тижні, місто просто палає, і тільки "завдяки нелюдським зусиллям наших вояків місто тримається".

Як повідомлялося, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти пошкодили магістральний газопровід, яким паливо транспортувалося до населених пунктів Донецької області, внаслідок чого підконтрольні уряду України населені пункти регіону можуть залишитися без газопостачання.