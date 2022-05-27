Влада Львова підвищила тариф на проїзд в автобусах у півтора раза

Виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив підвищити вартість проїзду у міському автотранспорті з 10 до 15 гривень.

Таке рішення ухвалили 27 травня у відповідь на звернення перевізників, повідомляється на сайті Львівської міськради.

К повідомленні зазначається, що перевізники у своїх зверненнях вимагали встановити тариф на рівні понад 20 грн через зростання цін на паливо.

"Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона – майже 60 грн", – зазначається у повідомленні.

Водночас у міськраді Львова запевнили, що вартість проїзду у трамваях та тролейбусах залишається незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.