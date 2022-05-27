Кабмін спростив перевірку звернень громадян на отримання допомоги від держави

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати, які покликані полегшити оформлення державної допомоги.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, зміни передбачають інтеграцію інформаційних систем органів, що здійснюють державні виплати, з інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу Мінфіну.

В міністерстві пояснили, що сьогодні працівники органів, що здійснюють державні виплати, під час розгляду звернень громадян одночасно використовують у роботі в платформу Мінфіну для проведення превентивної верифікації, і власні інформаційні системи, що створює додаткове навантаження на працівників та вимагає додаткового часу на обробку таких заяв.

Запроваджені ж Кабміном змін передбачають можливість надання доступу до всієї цієї інформації в інформаційно-аналітичній платформі.

"Таким чином, в подальшому формування запитів на превентивну верифікацію з використанням інтерфейсів власних інформаційних систем сприятиме скороченню часу на розгляд звернень на призначення державних виплат та прийняття рішень за результатами їх розгляду", – обіцяють в Мінфіні.