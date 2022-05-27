Колишнього голову Конституційного суду Тупицького оголосили у міжнародний розшук, – Офіс генпрокурора

Подільський районний судом міста Києва 27 травня оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Відповідне клопотання було заявлене прокурорами у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від появи в суді, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, слідством встановлено, Тупицький незаконно виїхав з України 17 березня через пункт пропуску "Косино" у Закарпатській області, без проходження прикордонного і митного контролю. Зараз він знаходиться на території Австрії.

"Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", – зазначається у повідомленні.

Раніше про те, що Тупицький залишив територію України повідомили журналісти "Схем". Вони з'язували, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суддя разом з родиною переїхав на захід України. Уже 17 березня, за даними прикордонників, дружина Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на своєму автомобілі BMW. Пізніше журналістам вдалося помітити самого Тупицького, який 24 березня виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

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Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

У підсумку термін повоноважень Тупицького сплив 15 травня 2022 року, лише після цього присягу судді КСУ склала Оксана Грищук, призначена указом Зеленського на місце Тупицького.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".