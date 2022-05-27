ДБР арештувало білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів

Державне бюро розслідувань арештувало майно білоруської компанії на $20 млн. Так, у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що 77 тис. тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько $20 млн (понад 700 млн грн).

65 тис. тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

Наразі слідчі ДБР арештували все майно в рамках кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб митниці.