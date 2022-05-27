ДБР арештувало білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів
Державне бюро розслідувань арештувало майно білоруської компанії на $20 млн. Так, у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.
Про це йдеться в повідомленні ДБР.
Повідомляється, що 77 тис. тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько $20 млн (понад 700 млн грн).
65 тис. тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.
Наразі слідчі ДБР арештували все майно в рамках кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб митниці.
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