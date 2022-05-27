Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 5 мільярдів євро

Російський мільярдер Роман Абрамович офіційно продав англійський футбольний клуб "Челсі" консорціуму американських інвесторів.

Про це свідчать дані Companies House (Єдиний державний реєстр юридичних осіб Великої Британії), повідомляє Радіо Свобода.

Раніше угоду схвалив уряд Великої Британії й керівництво англійської Прем’єр-ліги. Зокрема, британська влада отримала юридичні гарантії того, що Абрамович не отримає вигоди від продажу "Челсі", оскільки олігарх знаходиться у санкційному списку.

Сума угоди складає 4,25 мільярда фунтів стерлінгів (близько 5 мільярдів євро), однак безпосередньо вартість акцій клубу в рамках угоди оцінили у 2,5 млрд фунтів. Ці кошти буде спрямовано на спеціальний британський банківський рахунок, її Абрамович обіцяв спрямувати "жертвам війни в Україні". Ще 1,75 млрд фунтів складе гарантована інвестпрограма на 10 років, тобто гроші підуть на покращення інфраструктури та посилення складу клубу.

Покупцем "Челсі" виступив консорціум інвесторів під керівництвом Тодда Белі – співвласника бейсбольної команди "Лос-Анджелес Доджерс". Крім нього, в угоді беруть участь американський бізнесмен Марк Волтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс й інвестиційна компанія Clearlake Capital.

Роман Абрамович придбав "Челсі" у 2003 році за 140 мільйонів фунтів стерлінгів. За даними Forbes, клуб також винен російському олігарху $2 млрд.

Як повідомлялося, на початку травня група інвесторів на чолі з Тоддом Боелі, його компанією Clearlake Capital, Марком Волтером і Хансьоргом Віссом домовилася про купівлю "Челсі" за 4,25 млрд фунтів ($5,2 млрд). Угода мала пройти спеціальну процедуру схвалення урядом Великої Британії та Прем’єр-лігою. Урядовці хотіли завершити всі бюрократичні питання 24 травня, щоб "Челсі" міг встигнути зареєструватися на футбольні змагання наступного сезону.

Абрамович виставив "Челсі" на продаж на початку березня, перед тим, як Велика Британія запровадила щодо нього санкції після вторгнення Росії в Україну.



Завершення угоди було тривалим процесом через занепокоєння уряду щодо можливості Абрамовича отримати прибуток від продажу.