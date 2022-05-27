Греція другий місяць поспіль імпортує рекордний обсяг нафтопродуктів із Росії

Російський експорт мазуту до Греції у квітні 2022 року досяг рекордного місячного рівня через збільшення танкерних перевезень.

Про це повідомляє TradeWinds, передають Порти України.

"Постачання мазуту до Греції минулого місяця досягли майже 900 тис. тонн, що майже вдвічі більше, ніж у березні, а новий рекорд, як очікується, буде встановлено у травні", – вказує видання, оперуючи даними Refinitiv.

При цьому, як зазначає видання, стає дедалі більш поширеним перевантаження нафтопродуктів з судна на судно.

За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, у квітні 2022 року російська нафта та нафтопродукти постачалася з Чорного та Азовського морів до портів 31 країни. Беззаперечним лідером стала Туреччина (56 танкерів, або 31%), на другому місці – Греція (42 танкери, або 23%). При цьому судновласникам Греції належить найбільше танкерів, які здійснювали перевезення – 69 (38%).

Раніше повідомлялося, що Греція допомагає Росії обходити санкції.