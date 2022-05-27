Ярими зерновими засіяно 78% минулорічних площ, – Мінагрополітики

Посівна в Україні продовжується, ярої пшениці посіяно 98,5% від показників минулого року, 95% площ прогнозованих під ярий ріпак, вже засіяно. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78% від показників минулого року.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Вінницька, Волинська, Житомирська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області збільшили площі посіву ярої пшениці від 5% до 10%.

На 26 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 158,5 тис. га, що на 2 757,8 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними структурних підрозділів сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Так, всіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці 189,3 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 175,4 тис. га);

ярого ячменю 928,4 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 1 337 тис. га);

ярого ріпаку 31,7 тис. га (всього посіяно у 2021 році 33,2 тис. га.);

вівса 156,9 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 177,9 тис. га);

гороху 125,9 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 231,1 тис. га);

гречки 57,7 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 51,3 тис. га);

проса 41,3 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 78,1 тис. га);

кукурудзи 4 405 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 5 140,1 тис. га);

цукрових буряків 182,1 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 224,7 тис. га);

соняшнику 4 267,9 тис. га (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 6 123,4 тис. га);

сої 1 151,7 тис. га (за цей період в 2021 році було посіяно 1 219,2 тис. га);

картоплі 1 106,9 тис. га (всього посаджено у 2021 році 1 283,1 тис. га).

За інформацією Держстату посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року, в тому числі:

озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,3 млн га менше;

жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше;

ячменю посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га менше.

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1,41 млн га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.

Раніше повідомлялося, що станом на 25 травня 13 016 аграріїв отримали кредитів на 31,48 млрд грн, із яких за програмою портфельних гарантій 80% – 20,29 млрд грн.