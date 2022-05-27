Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Нафтогазу" на 300 мільйонів євро

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 27 травня, погодив рішення щодо залучення НАК "Нафтогаз України" кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на загальну суму до 300 млн євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами засідання уряду.

Він уточнив, що строк дії кредитної лінії – до 25 березня 2024 року.

"Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах", – зазначив Шмигаль.

Читайте також: "Нафтогаз" відновить імпорт газу до кінця року, – Вітренко

Як повідомлялося, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко анонсувала наміри банку виділити кредит для "Нафтогазу України" у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.