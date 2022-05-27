СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала російські транспортні літаки

Служба безпеки завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан".

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Telegram.

"Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви. Це дозволило б окупантам цілком "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу", – йдеться у повідомленні.

Водночас, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора. Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов", у жодній країні.

"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України. Літати їм залишилося недовго, і приземлятися буде важко", – підсумували в СБУ.