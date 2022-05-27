"Нафтогаз" відновить імпорт газу до кінця року, – Вітренко

Україна наразі не імпортує природний газ, збільшуючи його запаси у сховищах завдяки внутрішньому видобутку, проте до кінця року такий імпорт, ймовірно, буде потрібний, але у відносно невеликих обсягах.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Виглядає все так, що, швидше за все, Україні буде потрібен імпорт. Ми не імпортуємо зараз взагалі, і при цьому нам вдається закачувати газ до сховищ. Але до кінця року буде потрібно імпортувати газ. І ми працюємо над пошуком кращих умов", – сказав Вітренко.

За словами голови "Нафтогаз", зараз він проводить переговори щодо імпорту газу та нафтопродуктів, у тому числі й у Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

"Ми обговорюємо різні варіанти імпорту: і LNG (зокрема, американського LNG), і імпорт газу з країн, з яких ми раніше не імпортували", – зазначив він.

Глава "Нафтогазу" поки не став розкривати подробиці, але наголосив, що компанія має сьогодні можливості шукати кращі варіанти імпорту.

"Оскільки обсяги газу, який потрібно імпортувати, відносно невеликі порівняно з попередніми роками, у нас є певна гнучкість, ми можемо дозволити собі, принаймні поки що, шукати кращі варіанти імпорту та нижчу ціну, і певним чином ризикувати з цього приводу" , – заявив Вітренко.

"Оскільки ми розуміємо, що у нас достатньо потужностей для імпорту з Європи, і якщо не імпортуємо у червні, то у нас є ще липень, серпень, вересень…", – додав він.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.