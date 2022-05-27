Кабмін призначив трьох нових заступників міністра аграрної політики

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 27 травня, призначив одразу трьох заступників міністра аграрної політики та продовольства.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, заступниками міністра призначено Віталія Головню, Маркіяна Дмитрасевича та Дениса Башлика (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

Денис Башлик у 2019-2020 роках очолював Держгеокадастр, після звільнення з цієї посади у травні 2020 року фігурував у ЗМІ як співзасновник інвестиційного об’єднання Land Club.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада призначила колишнього голову Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського ("Слуга народу") на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.