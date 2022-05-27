Кабмін доручив "Укрзалізниці" закупити нафтопродукти за кордоном

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці" провести закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами для збільшення державного резерву.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами засідання уряду.

"У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку схвалено проєкт постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану. Проєктом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами", – зазначив він.

Глава уряду додав, що закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів дозволив "Укрзалізниці" використати для власних потреб 10 тис. тонн дизельного пального, яке належить Міністерству оборони і знаходились на відповідальному зберіганні на об’єктах залізниці. Водночас "Укрзалізниця" має повернути пальне Міністерству оборони впродовж 90 діб з моменту його передачі.