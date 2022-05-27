"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для постачальників опалення і гарячої води

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" встановило нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з "Нафтогазом". А умови трирічних контрактів погоджувалися урядом", – зазначається у повідомленні.

За даними агентства "Українські новини", йдеться про підвищення цін з нинішніх 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

Водночас в "Нафтогазі" запевняють, що підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ не позначиться на тарифах на опалення та гаряче водопостачання для населення, оскільки їх зростання планується стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

Відповідний законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення" Кабмін схвалив 10 травня, його ще має затвердити Верховна Рада.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги. Водночас частину міжнародної фінансової допомоги для України пропонується спрямувати на компенсацію різниці між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ.

"Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", – запевняють в НАК.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.