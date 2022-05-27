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Новини
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"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для постачальників опалення і гарячої води

нафтогаз

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" встановило нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з "Нафтогазом". А умови трирічних контрактів погоджувалися урядом", – зазначається у повідомленні.

За даними агентства "Українські новини", йдеться про підвищення цін з нинішніх 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

Водночас в "Нафтогазі" запевняють, що підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ не позначиться на тарифах на опалення та гаряче водопостачання для населення, оскільки їх зростання планується стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

Відповідний законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення" Кабмін схвалив 10 травня, його ще має затвердити Верховна Рада.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги. Водночас частину міжнародної фінансової допомоги для України пропонується спрямувати на компенсацію різниці між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ.

"Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", – запевняють в НАК.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.

Автор: 

газ (7906) Нафтогаз (3303) опалення (556) ціни (3412) опалювальний сезон (1147)


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Чую к зиме будем воевать не только с кацапами, но и с зебилами.
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27.05.2022 18:44 Відповісти
Пора покупать буржуйку?
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27.05.2022 20:29 Відповісти
повышайте сколько угодно - за коммуналку уже и так платят только самые упоротые
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28.05.2022 09:48 Відповісти
Але ні до чого доброго це не призведе.
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28.05.2022 10:20 Відповісти
я плачу, потому что могу. Помогать государству во время войны можно различными способами, в том числе и вовремя оплачивая коммунальные платежи.... Ведь вам начисляют за то, что вы реально потребили....
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28.05.2022 10:37 Відповісти
помогать ворам из облгаза с их необоснованными тарифами или водоканалу у которого бенефициар расейская компания? Вы поинтересуйтесь своими локальными выгодополучателями комм услуг - будете неприятно удивлены. У нас даже мусорные компании принадлежат опзж выкормышам. Здесь еще работы - непочатый край , вычистить все это дерьмо антиукраинское.
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28.05.2022 12:40 Відповісти
Но это единственный облгаз и водоканал который у вас есть👆 Задумайтесь над этим. Реформировать коммунальную сферу давно нужно, но валить её когда альтернативы нету - это как себе руку отрезать.
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08.06.2022 08:01 Відповісти

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