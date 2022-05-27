Кабмін створив комісію для аудиту завданих російською агресією збитків

Кабінет міністрів створив комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду 27 травня.

Також урядовці затвердили посадовий склад комісії, а також положення про її роботу.

"Співголовами комісії призначено Віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністра з розвитку громад та територій та Міністра інфраструктури", – зазначив Шмигаль.

За його словами, основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та узгодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки.

Як повідомлялося, за останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на понад $8 млрд. Загальна сума прямих збитків становить понад $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн.